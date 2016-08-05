مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أتوبيس ركاب بمقطورة بطريق قنا سوهاج

لقى شخصان مصرعهما صباح اليوم الجمعة، فيما أصيب 15 آخرون فى تصادم أتوبيس ركاب بالكيلو 100 بطريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ننشر أسماء 28 مصاب بحادث انقلاب اتوبيس بطريق قنا سوهاج
وأفاد مصدر بالصحة وقوع تصادم بين أتوبيس ركاب ومقطورة وسيارة بالكيلو 105 بالطريق الصحراوى الغربى قنا - سوهاج، وانتقلت سيارات إسعاف بقنا بإشراف الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق، بالتنسيق مع إسعاف سوهاج.
وقد أسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات قنا العام، فيما تم نقل جثة واحدة إلى مشرحة بمستشفى بمحافظة سوهاج.
>- ننشر أسماء 28 مصاب بحادث انقلاب اتوبيس بطريق قنا سوهاج