أخبار اليمن.. طائرة بدون طيار تقصف تجمعا للقاعدة فى محافظة شبوة

قصفت طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، مساء أمس الخميس، تجمعا لتنظيم القاعدة بمدينة عزان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 3 بجروح.

ونقلت صحيفة عدن الغد على موقعها الإلكترونى عن مصادر محلية قولها :إن الغارة أدت إلى تدمير خيمة كان بها عدد من عناصر التنظيم وتصاعدت ألسنة النيران بها.

وذكر مصدر طبى فى مستشفى عزان أن 3 جرحى وصلوا إلى المستشفى حالتهم خطيرة، وتشن الولايات المتحدة بانتظام غارات جوية ضد تنظيم القاعدة فى اليمن الذى تعتبره الفرع الأكثر خطورة فى الشبكة المتطرفة.