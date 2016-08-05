دفاع محمد مرسى: حكم "التخابر مع قطر" 1600 صفحة والطعن "مرهق"

قال المحامى علاء علام، دفاع الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، إنه مسودة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى قضية "التخابر مع قطر"، بلغت 1600 صفحة.

وأوضح "علام" – فى تصريح لـ"اليوم السابع" – أنه انتهى من المسودة الأولى للطعن بالنقض على أحكام قضية التخابر مع قطر، مشيرا إلى أن مراجعة مسودة الحكم التى بلغت 1600 صفحة لإعداد مسودة الطعن تسبتت فى إرهاقه.

أحكام التخابر مع قطر

>وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو الماضى، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته بالسجن 40 عاما.

وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من: أحمد على عبده عفيفى، منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلانى، مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان، أردني الجنسية ومعد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفى، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة "مرس" وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفى، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة "مرسى" من تهم تسريب وثائق الأمن القومى.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم تسريب وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية إبان تولى محمد مرسى الحكم، تمس الأمن القومى وأسرار الدفاع عن البلاد، وتسليمها لقناة الجزيرة القطرية.

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