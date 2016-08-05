عزبة "أبوهدمة" بالمنيا تنتظر توصيل مياه الشرب منذ 6 سنوات دون جدوى

أعوام طويلة مرت علي أهالي عزبة "أبو هدمة" التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا وهم يحلمون بوصول مياه الشرب إليهم دون جدوى.

وقال شبيب طاهر موظف بالأوقاف أحد الأهالي، إن عزبة أبوهدمة تضم 150 أسرة تعيش في الصحراء ، موضحا أن شركة مياه الشرب قامت فى عام 2010 بتوصيل خطوط المياه وتركيب العدادات، إلا أن المياه لم تمر فى المواسير حتى الآن رغم مرور 6 سنوات على تركيبها، مضيفا : "قمنا بحفر آبار جوفية، تكلفة البئر الواحد 3 آلاف جنيه، لكن بعد حفر الآبار فوجئنا بأن المياه مالحة وغير صالحة للشرب".

فيما قال راضي منصور، أحد الأهالي، إن مياه الآبار غير صالحة للشرب بسبب تسرب مياه الصرف مما تسبب في إصابة الأطفال بأمراض جلديه وأمراض في المسالك البوليه والفشل الكلوي، مؤكدا أن الأهالى قاموا بتقديم عدة شكاوى إلي مدير شبكة المياه بمركز العدوة دون جدوى، مضيفا :" شركة المياه ومجلس المدينة بدل ما يحلو المشكلة يقومون بإرسال سيارة مياه توزع علي القرية يوم الأحد من كل أسبوع وكأننا نعيش في الغابات".

وقال إبراهيم حاتم أحد الأهالي:" إننا نقوم بدفع فواتير مياه تتجاوز قيمتها 400 جنيه، وبلغت حاولي 40 ألف جنيه مستحقة علي مجمل الأسر داخل العزبة، رغم أننا لا نشرب المياه ولا يوجد مياه في الأساس".

وتابع :"فوجئنا بإنذارات علي يد محضر مرسله لنا من شركة مياه الشرب تطالبنا بسداد الفواتير وإلا السجن وتم تحرير محاضر ضدنا بسرقة المياه بعد فسخ التعاقد".

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