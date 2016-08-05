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أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم عن "الأمن الغذائى حمايته وحرمة التلاعب به"

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أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم عن "الأمن الغذائى حمايته وحرمة التلاعب به" أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم عن "الأمن الغذائى حمايته وحرمة التلاعب به"
قال الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة اليوم بعنوان "الأمن الغذائى حمايته وحرمة التلاعب به".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدعاة يتناولون الموضوع من خلال الحديث عن اعتناء الإسلام بالمقومات الأساسية لحياة الإنسان من مطعم ومشرب ومسكن وملبس وغير ذلك، مما يساعد على استقرار حياته، وأن للأمن الغذائى أهمية كبرى فى حياة الأفراد والأمم، مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وحرص الشريعة على حماية المجتمع من الغش والجشع والاستغلال والاحتكار وحرمة التلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الأساسية.


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