وزير النقل: انتهاء تنفيذ طريق القاهرة –السويس الحر قبل نهاية الشهر الجارى

أأكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ من مشروع طريق "القاهرة ـ السويس" فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى السويس بطول 70 كيلو مترًا، قبل نهاية الشهر الجارى، موضحا أن هذا الطريق المدرج بالمشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصبح طريقا حرا وسيليق بالمواطن المصرى، حيث يتضمن إنشاء ثلاث حارات مرورية بجانب حارة للشاحنات بكل اتجاه.

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع" أنه كلف هيئة الطرق والكبارى التى تتولى تنفيذ هذا الطريق برفع كفاءة وصلة الطريق الممتدة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة أمام مدن بدر والشروق ومدينتى، حيث كان يقتصر مشروع التطوير على المسافة من السويس حتى التقاطع مع الدائرى الإقليمى، لكنه كلف الهيئة برفع كفاءة الجزء المتبقى.

وقال وزير النقل: "الوصلة المتبقية من الدائرى الإقليمى حتى القاهرة أمام بدر والشروق تعتبر الأهم فى الطريق والأكثر زحاما وتمثل أهمية أكبر للمواطنين، لذلك كلفت برفع كفاءة هذه الوصلة ليصبح الطريق بالكامل نموذجا حضاريا يليق بالمواطن المصرى"، لافتا إلى أنه اتفق مع المسئولين بهيئة الطرق على الانتهاء من التشطيبات النهائية المتبقية قبل نهاية الشهر الجارى، ليصبح الطريق جاهزا للافتتاح.

وأوضحت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" أنه جارى استكمال بعض الأعمال النهائية المتبقية فى كبارى الدوران الموجودة على الطريق، فيما تم الانتهاء الطريق نفسه كرصف، وجارى تركيب العلامات الإرشادية والمرورية بجانب تخطيط الطريق، لافتة إلى أن هذا الطريق سيساهم فى خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، وسيكون رابط رئيسى للعاصمة الإدارية الجديدة

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