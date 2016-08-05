أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

250 متطوعاً للوقوف على راحة المسافرين

Google+ Print
250 متطوعاً للوقوف على راحة المسافرين 250 متطوعاً للوقوف على راحة المسافرين

أعلنت «مطارات دبي» عن تعاون جميع الجهات المعنية العاملة في مطار دبي الدولي وبذلها اقصى الجهود، من أجل ضمان راحة المسافرين، مشيرة إلى انه تم توفير 250 متطوعاً (100 منهم من موظفي مطارات دبي و150 من خدمة «هل يمكنني المساعدة») تطوعوا لمساعدة ودعم المسافرين والرد على استفساراتهم.

وقامت فرق العمل والموظفون المتطوعون بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي العاملة في المطار، بتوزيع المياه والعصائر والمأكولات مجاناً على المسافرين أثناء وجودهم في مباني المطار.

كما وفرت خدمة «الواي فاي» المجانية، فرصة لجميع الموجودين في المطار، للتواصل مع أهاليهم وأصدقائهم. كما قامت مطارات دبي بتوفير حافلات إضافية لتسهيل حركة المسافرين بين مباني المطار الثلاثة. وأعربت مطارات دبي عن اسفها لأي ازعاج قد يطال المسافرين خاصة الذين تأخرت رحلاتهم، وأنها تبذل قصارى طاقاتها مع الجهات المعنية لتسهيل وتسريع سفرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية