250 متطوعاً للوقوف على راحة المسافرين

أعلنت «مطارات دبي» عن تعاون جميع الجهات المعنية العاملة في مطار دبي الدولي وبذلها اقصى الجهود، من أجل ضمان راحة المسافرين، مشيرة إلى انه تم توفير 250 متطوعاً (100 منهم من موظفي مطارات دبي و150 من خدمة «هل يمكنني المساعدة») تطوعوا لمساعدة ودعم المسافرين والرد على استفساراتهم.

وقامت فرق العمل والموظفون المتطوعون بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي العاملة في المطار، بتوزيع المياه والعصائر والمأكولات مجاناً على المسافرين أثناء وجودهم في مباني المطار.

كما وفرت خدمة «الواي فاي» المجانية، فرصة لجميع الموجودين في المطار، للتواصل مع أهاليهم وأصدقائهم. كما قامت مطارات دبي بتوفير حافلات إضافية لتسهيل حركة المسافرين بين مباني المطار الثلاثة. وأعربت مطارات دبي عن اسفها لأي ازعاج قد يطال المسافرين خاصة الذين تأخرت رحلاتهم، وأنها تبذل قصارى طاقاتها مع الجهات المعنية لتسهيل وتسريع سفرهم.