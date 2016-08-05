وسائل إعلام عالمية: إخلاء الطائرة بهذه السرعة «معجزة»

قالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية إن نجاة جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة الرحلة إيه كيه 521 التي هبطت اضطرارياً في مطار دبي الدولي كانت معجزة.

ورجحت الصحيفة أن سبب نجاة الركاب قد يكون طول المدرج الذي هبطت عليه الطائرة، حيث نقلت عن أحد الركاب الناجين، وهو هندي الجنسية، قوله: «لقد نجونا، ولا أصدق ذلك، لقد نجونا جميعاً، إننا نجونا لأننا في دبي». وقال إن المدرج كان طويلاً بدرجة كافية لتتم معالجة الموقف.

وقالت الصحيفة إن إخلاء الطائرة بهذه السرعة يحتاج إلى فريق عمل وطاقم على مستوى عالٍ من التدريب. ونقلت عن أحد الركاب الناجين أنهم بمجرد أن خرجوا جميعاً من الطائرة سمعوا انفجاراً، وشبّت النيران مع سحب دخانية بكثافة. لكنه أضاف أن «جميع ركاب الطائرة وطاقمها كانوا خارجها في ذالك الوقت. لقد استغرق خروج الجميع من الطائرة بضع دقائق فقط، ولولا كفاءة طاقم الطائرة ما نجونا».

وقالت صحيفة ستريتس تايمز: «إن طائرة طيران الإمارات من طراز بوينغ هبطت اضطرارياً في مطار دبي الدولي وعلى متنها 282 من الركاب، إضافة إلى 13 من أعضاء الطاقم، لكنهم نجوا جميعاً إلا من إصابات طفيفة ووفاة أحد رجال الإطفاء.

إشادة ببطولة البلوشي

نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي من خلال حسابه الرسمي تدوينة عن قناة سي إن إن الإخبارية الأميركية تتحدث عن تضحية شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي من أفراد الدفاع المدني الذي استشهد خلال أداء واجبه في إنقاذ أرواح ركاب طائرة طيران الإمارات، وجاء فيها: «قناة سي إن إن الدولية تشير لتضحية #الشهيد_جاسم_البلوشي وعمله على حماية الأرواح وإنقاذ المسافرين والتعامل مع الحريق»، وفي تدوينة أخرى نقلتها عن صحيفة الاندبندنت البريطانية جاء فيها «الإطفائي البطل جاسم البلوشي فقد حياته أثناء مشاركته بإنقاذ نحو 300 شخص».