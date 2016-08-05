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أخبار اليمن.. الأمم المتحدة تتهم التحالف والحوثيين بانتهاكات بحق المدنيين

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أخبار اليمن.. الأمم المتحدة تتهم التحالف والحوثيين بانتهاكات بحق المدنيين أخبار اليمن.. الأمم المتحدة تتهم التحالف والحوثيين بانتهاكات بحق المدنيين
اتهم خبراء فى الامم المتحدة فى تقرير سرى التحالف العسكرى، ضد المتمردين فى اليمن بانتهاك القانون الانسانى الدولى بقصفه موقعا مدنيا واحدا على الاقل، كما اتهم الحوثيين بانتهاك هذا القانون باستخدامهم المدنيين دروعا بشرية.

والتقرير السرى الواقع فى 105 صفحات اعدته لمجلس الامن الدولى مجموعة خبراء مكلفين مراقبة مدى احترام العقوبات المفروضة على اليمن.

كما حذر التقرير من ان تنظيم قاعدة الجهاد فى شبه جزيرة العرب، الفرع اليمنى لتنظيم القاعدة، طور قدراته الفنية على تصنيع الغام وعبوات ناسفة.

وخلص الخبراء فى تقريرهم الى ارتكاب "انتهاكات للقانون الدولى الانساني" من قبل كل من المتمردين الحوثيين وحلفائهم والحكومة اليمنية والتحالف العربى.

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