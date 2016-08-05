دراسات: التوت يحسن صحة الأمعاء والقلب والدماغ

أظهرت العديد من الدراسات العلمية فوائد التوت البرى "كرانبرى"، إذ ثبت فعاليته فى إزالة التهابات المسالك البولية، وعلاج أمراض أكثر خطورة مثل سرطان الأمعاء، وفى هذا السياق، كشف تقرير حديث نشر مؤخرًا عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن التوت البرى مصدر غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تم ربطها بمنع العديد من الأمراض المزمنة.

والآن، اكتشف العلماء أن تناول التوت البرى يعزز عملية التمثيل الغذائى، كما أنه يعزز صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعى.

ووجدت دراسة جديدة أجريت على الحيوانات أن تناول التوت البرى يساعد أيضاً على تعزيز دفاع الأمعاء ضد الأمراض ويحمى الجسم من العدوى، وأشار علماء من جامعة بوسطن إلى أن التوت البرى غنى بمادة البوليفينول المعززة للصحة والتى تحمى الجراثيم والبكتيريا الجيدة الموجودة بالقناة الهضمية.

وأضاف العلماء أن التوت البرى غنى بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التى تعود بالنفع على نظام القلب والأوعية الدموية، والتمثيل الغذائى ووظيفة المناعة.

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