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النقض تتسلم ملف المتهم بقتل وحرق الطالبة اليمنية بالمنيل تمهيدا لتحديد محاكمته

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النقض تتسلم ملف المتهم بقتل وحرق الطالبة اليمنية بالمنيل تمهيدا لتحديد محاكمته النقض تتسلم ملف المتهم بقتل وحرق الطالبة اليمنية بالمنيل تمهيدا لتحديد محاكمته
قال مصدر قضائى ، أن نيابة جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد الأبرق القائم بأعمال المحامي العام، أرسلت ملف قضية الطالب المتهم بقتل وحرق جثمان الطبيبة اليمنية لإخفاء معالم جريمته تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته امام محكمة الجنايات محبوسًا .

وقد أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات ، فى وقت سابق، عقب تسلم تقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية، الخاص بالطالبة اليمنية لإستكمال أوراق القضية.

قررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهم بقتل وحرق جثمان الطالبة اليمنية لسرقتها في منطقة المنيل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضى المعارضات للمتهم حبسه .

وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة، لمكان الحادث لتمثيل المتهم للواقعة ، وقال المتهم "مصطفى م " صديق المجنى عليها فى اعترافاته أمام النيابة أنه تعرف على المجنى عليها من خلال دراسته معها فى جامعة القاهرة، وتطورت علاقتهما إلى علاقة عاطفية بينهما، ونجح خلال فترة ارتباطهما فى سحب مبالغ مالية ضخمة منها بزعم شراء شقة سكنية تجمعهما، مشيرا إلى أنه فور علمه بصرفها مبالغ مالية خطط للاستيلاء عليها، وتوجه إليها وغافلها وسدد لها 25 طعنة فى كافة أنحاء جسدها، ومن ثم أشعل النيران فى جثمانها لإخفاء الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهم بقتل الطالبة اليمنية وحرق شقتها بمنطقة المنيل، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال انه تعرف على المجنى عليها عن طريق احدى معارفها.


>إحالة المتهم بقتل وحرق الطالبة اليمنية بالمنيل للمحاكمة العاجلة

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مصر 365

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