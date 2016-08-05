النائب عصام خلاف يتقدم بطلب إحالة حول ضعف الكهرباء بمركز الواسطى

أكد عصام خلاف عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، تقديمه طلب إحاطة حول إنخفاض الجهد الكهربائى، مما أدى إلى ضعف التيارعن مدينة الواسطى وقرى المركز.

وأوضح خلاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن مدينة الواسطى و 32 قرية و 132عزبة تعانى من ضعف التيار الكهربائى، مما تسبب فى إتلاف الأجهزة الكهربائية ولمبات الإضاءة بالمنازل والمحال التجارية.

نائب ببنى سويف: 11 قرية بمركز الواسطى تعانى من انقطاع وضعف المياه

>

>