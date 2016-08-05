أستاذ غدد: الطرق الجراحية لخفض الوزن خطيرة على مرضى السكر

أكد الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا أن مرضى السكر الذين يعانون البدانة المصاحبة لمرض السكر من النوع الثانى يمكنهم اتباع أنظمة غذائية لكنه حذر من إجراء جراحات مقاومة البدانة لمرضى النوع الأول من السكر.

وقال الدكتور ياسرعبد الرؤوف: "ينصح بإجراء هذا العلاج للمرضى الذين يتجاوز مؤشر كتلة الجسم لهم 35 كيلو، ولا ينصح بهذا العلاج تحت هذا الرقم، مؤكدا أن هناك العديد من العمليات الجراحية التى تستخدم لعلاج السمنة لدى مرض السكر، كعملية تحويل مسار المعدة، والتى تؤدى إلى خلل فى عملية امتصاص الغذاء من الأمعاء، وهناك نوع آخر من العمليات يتم فيه تحويل مسار المعدة مع تصغير حجم المعدة، والنوع الثانى يتم فيه تصغير حجم المعدة فقط، وهو أقل الأنواع نجاحا".

وأضاف أن العلاج الجراحى المصاحب لتحويل مسار المعدة قد ينتج عنه سوء تغذية، وخلل بالعناصر المعدنية المختلفة، مما يستدعى متابعة دقيقة من قبل أخصائى تغذية فى فترة ما بعد العملية، موضحا أنه من المعلومات التى يجب أن يعرفها المريض أن العلاج الجراحى قد يؤدى إلى خفض جرعات أدوية علاج السكر بشكل كبير، وفى بعض الأحيان وقفها .

وأكد أن قطاعا كبيرا من المرضى ينضبط السكر لديهم دون الحاجة إلى العلاج، إلا أن النتائج بعيدة المدى غير متوافرة حتى الآن، وقد يعود مرض السكر لديهم مما يستدعى العلاج الدوائى.

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