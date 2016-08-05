"الخطة والموازنة"بالبرلمان عن "القيمة المضافة": موجودة بالعالم كله إلا مصر

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة معنية بإعداد تقرير فنى حول مشروع قانون القيمة المضافة، وليس لها علاقة بموعد مناقشته فى أى دور انعقاد .إعلان - Ads إعلان - Ads
>الهيئة البرلمانية لـ"المصرى الديمقراطى" تقترح تأجيل مناقشة "القيمة المضافة"
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وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن مشروع قانون القيمة المضافة به 52 سلعة معفاة من الضرائب ، موضحا أن ضريبة القيمة المضافة نفس ضريبة المبيعات، متابعا :" دول العالم كله بها قانون قيمة مضافة وأحنا اللى متأخرين".
>الهيئة البرلمانية لـ"المصرى الديمقراطى" تقترح تأجيل مناقشة "القيمة المضافة"
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