مركز تنسيق المصالحة: 7 خروقات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، عن رصد 7 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية، جميعها فى ريف دمشق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المركز - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى أن الخروقات حدثت أمس فى 6 مناطق فى محافظة السويداء وعدد اثنين فى محافظة اللاذقية، التى انضمت إلى نظام المصالحة فى سوريا، ليصل عدد البلدات والمناطق المنضمة للهدنة إلى 349، ووصل عدد المجموعات المسلحة، التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة إلى 69 مجموعة.

من جهة أخرى أكد المركز أن تنظيمى "جبهة النصرة" و"داعش" مستمران فى محاولاتهم تعطيل نظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا.

وأضاف المركز أن فصائل تنظيم "جيش الإسلام" الذى ينسب نفسه إلى المعارضة، قصفت بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عددًا من البلدات فى ريف دمشق، منها سقبا وحوش نصرى والنشابية حوش الفارة وجسرين وحتيتة الجرش ودوما إضافة لحى جوبر فى مدينة دمشق.

وفى محافظة حلب، طال قصف الإرهابيين عددًا من الأحياء السكنية مثل حى الأنصار والكاستيلو ومناطق سكنية كمنطقتى الراموسة والليرمون.