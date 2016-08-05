أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مركز تنسيق المصالحة: 7 خروقات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

Google+ Print
مركز تنسيق المصالحة: 7 خروقات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية مركز تنسيق المصالحة: 7 خروقات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، عن رصد 7 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية، جميعها فى ريف دمشق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المركز - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى أن الخروقات حدثت أمس فى 6 مناطق فى محافظة السويداء وعدد اثنين فى محافظة اللاذقية، التى انضمت إلى نظام المصالحة فى سوريا، ليصل عدد البلدات والمناطق المنضمة للهدنة إلى 349، ووصل عدد المجموعات المسلحة، التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة إلى 69 مجموعة.

من جهة أخرى أكد المركز أن تنظيمى "جبهة النصرة" و"داعش" مستمران فى محاولاتهم تعطيل نظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا.

وأضاف المركز أن فصائل تنظيم "جيش الإسلام" الذى ينسب نفسه إلى المعارضة، قصفت بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عددًا من البلدات فى ريف دمشق، منها سقبا وحوش نصرى والنشابية حوش الفارة وجسرين وحتيتة الجرش ودوما إضافة لحى جوبر فى مدينة دمشق.

وفى محافظة حلب، طال قصف الإرهابيين عددًا من الأحياء السكنية مثل حى الأنصار والكاستيلو ومناطق سكنية كمنطقتى الراموسة والليرمون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365