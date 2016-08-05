"الحماية المدنية" بسوهاج تسيطر على حريق 5 منازل فى طهطا

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى، وكيل الإدارة، على حريق بمنزل عامل وامتد إلى أربعة منازل متجاورة دون حدوث خسائر بشرية، وانحصرت التلفيات فى نفوق 3 حيوانات مختلفة الأنواع.

كان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، قد تلقى أخطارا من العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بناحية قرية نجع حمد دائرة المركز دون حدوث إصابات أو وفيات.

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد المزمل نافع ،رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، بنشوب الحريق بمنزل"محسن علي محمد حمودة 41 سنة عامل" وامتد لمنازل متجاورة ملك "حسن سيد أحمد سالم 31 سنة حاصل على دبلوم"، و"جمال سالم أحمد سالم 39 سنة عامل"، و"خالد فتح أىحمد سالم 47 سنة عامل"، و"محمد خالد فتحى أحمد 18 سنة طالب"، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فى نفوق رأس ماشية ،و " 2 " رأس أغنام واحتراق كمية من العروق الخشبية والبوص والتبن.

بسؤال مالكى المنازل أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من موقد بلدى بمنزل "قذافى عاطف أبو على" المجاور لمنازلهم ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3425 إداري المركز لسنة 2016 وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

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