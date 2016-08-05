إصابة 6 من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال بتسمم غذائى فى سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام 6 من أسرة واحدة، (4 أطفال وطالب وطالبة) مصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر" إدعاء تناول طعام فاسد لبن غير طازج.

كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد جمال بليغ مدير إدارة عمليات النجدة يفيد بإصابة أسرة كاملة بحالة تسمم وتم حجزهم بقسم الباطنة بمستشفى سوهاج العام.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، بوصول"محمد حشمت حسين أحمد عامين وتقى حشمت حسين أحمد 3 سنوات وسما حشمت حسين أحمد 10 سنوات، حبيبة حشمت حسين أحمد 8 سنوات وحسين حشمت حسين أحمد 18 سنة طالبة، حسن حشمت حسين أحمد 16 سنة طالب) ويقيمون بناحية المحامدة البحرية دائرة المركز، إلى مستشفى سوهاج العام مصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد.

بالإنتقال والفحص وسؤال والدتهم 35 سنة ربة منزل، قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم مشروب "لبن غير طازج" ونفى الشبهة الجنائية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13643 جنح المركز لسنة 2016 وجارٍ العرض على النيابة العامة .

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