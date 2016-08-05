وفاة طفل وإصابة عامل فى حريق بدار السلام سوهاج

لقى طفل فى السادسة من العمر مصرعه حرقا بينما أصيب عامل بحروق بسيطة بالجسم بناحية قرية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام على إثر نشوب حريق بحوشين ملحقين وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جمال بليغ مدير إدارة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج ووجود متوفى ومصاب .

وبالانتقال تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشالى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق بنشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل هيثم الزاهر أحمد دردير 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وأمتد لحوش ملحق بمنزل مجاور ملك عبد الكريم بكرى محمود عبد الله 39 سنة حاصل على دبلوم ويقيم بذات الناحية نجم عن ذلك وفـــاة الطفل / أحمد هيثم الزاهر 6 نجل الأول آثر إصابته "بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث".

وإصابة مالك المنزل الثانى: "بحروق بسيطة بالجسم"، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزى وانحصرت التلفيات فى نفوق "1" رأس ماشية واحتراق كمية من البوص، بسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص وقرر الأول لهو نجله المتوفى ببعض أعواد الثقاب مما أدى لاشتعال النيران بالحوش المشار إليه ونفى الشبهة الجنائية، أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3493 إدارى المركز لسنة 2016.

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