"الخطة والموازنة" بالبرلمان عن "القمية المضافة": موجود بالعالم كله إلا نحن

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة معنية بأعداد تقرير فنى حول مشروع قانون القيمة المضافة، وليس لها علاقة بموعد مناقشته فى أى دور انعقاد .

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن مشروع قانون القيمة المضافة به 52 سلعة معفاة من الضرائب ، موضحا أن ضريبة القيمة المضافة نفس ضريبة المبيعات، متابعا :" دول العالم كله بها قانون قيمة مضافة وأحنا اللى متأخرين".

الهيئة البرلمانية لـ"المصرى الديمقراطى" تقترح تأجيل مناقشة "القيمة المضافة"

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