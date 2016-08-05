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"النقل العام" بالإسكندرية بصدد التعاقد على 15 "ترام" بتكلفة 450 مليون جنيه

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"النقل العام" بالإسكندرية بصدد التعاقد على 15 "ترام" بتكلفة 450 مليون جنيه "النقل العام" بالإسكندرية بصدد التعاقد على 15 "ترام" بتكلفة 450 مليون جنيه
قال اللواء خالد عليوة ، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن الهيئة بصدد التعاقد على 15 "ترام مفصلى"، لزيادة أسطول الترام بالمحافظة.

و أضاف "عليوة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من البت الفنى للمشروع، وجارى بحث الموقف المالى والموافقة على التمويل من وزارة النقل، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 450 مليون جنيه.

و كشف "عليوة"، عن أنه جارى بحث عروضا مقدمة من دول:" أوكرانيا، إيطاليا، الصين، بيلا روسيا" للاختيار أفضل العروض.


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