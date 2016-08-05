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مرور القاهرة يبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر للقادم من مدينة نصر

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مرور القاهرة يبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر للقادم من مدينة نصر مرور القاهرة يبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر للقادم من مدينة نصر
تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، ما يستلزم إغلاق الطريق جزئيا أمام حركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لملاحطة حركة المركبات.

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب ستقوم بأعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر، وسيتم استقطاع 5 أمتار من حارة واحدة بالتناوب فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى الجيزة عقب الانتهاء منها.

وأضاف المصدر أن تلك الأعمال تبدا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة و حتى الساعة 6 صباح الأحد أسبوعيا فى الفترة من 4 أغسطس وحتى 21 أغسطس 2016، وسط انتشار الخدمات المرورية مع علامات إرشادية.


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