أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المرور يضبط 98 ألف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة خلال اسبوعين

Google+ Print
المرور يضبط 98 ألف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة خلال اسبوعين المرور يضبط 98 ألف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة خلال اسبوعين
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، من ضبط 98021 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، خلال الأسبوعين الماضيين، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة و الأقاليم و المحافظات

تأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الكريمات وطريق المحور وإسكندرية الصحراوى و الزارعى والإسماعيلية الصحراوى و السويس الصحراوى الصحراوى و الساحلى الدولى و طريق اسيوط الزراعى و الصحرواى و الطريق الدائرى و الواحات و الفيوم الصحراوى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات

المرور يضبط 33سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365