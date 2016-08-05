المرور يضبط 98 ألف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة خلال اسبوعين

تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، من ضبط 98021 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، خلال الأسبوعين الماضيين، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة و الأقاليم و المحافظاتإعلان - Ads إعلان - Ads
المرور يضبط 33سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
تأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الكريمات وطريق المحور وإسكندرية الصحراوى و الزارعى والإسماعيلية الصحراوى و السويس الصحراوى الصحراوى و الساحلى الدولى و طريق اسيوط الزراعى و الصحرواى و الطريق الدائرى و الواحات و الفيوم الصحراوى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات
المرور يضبط 33سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
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