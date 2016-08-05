دراسة: قراءة الروايات تجعل الإنسان يعيش عمرا أطول

كثير من الأشخاص يفضلون قراءة القصص والروايات يومياً للتمتع بهواية القراءة، والبعض يبحث عن الأحداث المثيرة والآخر يبحث عن الروايات الرومانسية، فى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن قراءة الروايات لمدة نصف ساعة يوميًا على الأقل تعزز طول العمر لأكثر من سنتين عن المتوقع.

وأوضح الباحثون، أن أولئك الذين يقرأون أكثر من ثلاث ساعات ونصف فى الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة تتعدى 23%، وأشاروا إلى أن قراءة الصحف والمجلات والدوريات أيضاً ترتبط مع طول العمر، ولكن الارتباط ليس قويًا كالرويات.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون من جامعة ييل الأمريكية، بيانات 3635 شخصًا فوق سن الـ 50، ووجدوا أن الأشخاص الذين يمارسون هواية قراءة الروايات والكتب لأكثر من 3 ساعات ونصف فى الأسبوع عاشوا ما يقرب من عامين إضافيين عن العمر المتوقع لهم مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا هذه الهواية.

وأضاف مؤلف الدراسة البروفيسور بيكا ليفى، من جامعة ييل، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن فوائد قراءة الكتب تشمل حياة أطول لقرائها، ونشرت الدراسة فى مجلة العلوم الاجتماعية والطب، وجاءت نتائجها مؤخرا عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الرابع من شهر أغسطس الجارى.

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