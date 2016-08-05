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سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 5- 8 - 2016

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سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 5- 8 - 2016 سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 5- 8 - 2016

سجلت الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات، اليوم الجمعة، تراجعاً بقيمة 25 قرشاً، حيث سجل ما بين  12.20 جنيه للشراء، و 12.45 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التعاملات البنكية، اليوم الجمعة، استقرار وثباتا، وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، محققاً 8.83 جنيه للشراء و8.88  قرشا.

وكانت مباحث الأموال العامة قد شنت حملة مكبرة على شركات الصرافة الأسبوع الماضي، وبحسب متعاملين فإن هناك توقعات لانخفاض مؤقت لأسعار العملة الخضراء بسبب إجراءات البنك المركزي والحكومة ضد شركات الصرافة المتلاعبة، وغلقها أكثر من 23 شركة صرافة.

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