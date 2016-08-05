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زكى بدر: الإعلان عن حركة المحافظين فور الانتهاء من تقييم الموجودين حاليا

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زكى بدر: الإعلان عن حركة المحافظين فور الانتهاء من تقييم الموجودين حاليا زكى بدر: الإعلان عن حركة المحافظين فور الانتهاء من تقييم الموجودين حاليا
قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إنه سيتم الإعلان عن حركة المحافظين رسميا بعد الانتهاء منها.

وأضاف زكى بدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، علي هامش إعلان عن خطتها لمواجهة السحابة السوداء بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتورعصام فايد وزير الزراعة و6 محافظين، أن جهات تعد تقارير حول المحافظين في الفترة الحالية وحينما ستنتهي منها سيتم التغيير بناءا على خطة رئيس الجمهورية.

وحول وجهة نظره حول عدد المحافظين الذين من الممكن تغييرها قال بدر، إن التقييم هو ما سيحدد ذلك، مطالبا أي فرد سواء كان مسؤول أو مواطن عادي بتقديم أية اوراق خاصة بالفساد للجهات المختصة دون أى أحاديث مرسلة.

وحول أزمة الموظفين بلوزارة، قال إن كل جهة حكومية لها مواصلاتهاوخداتها التى تقدمها لموظفيها وان وزارة التنمية تقدم مثل تلك الخدمات وان الوزارة ستتعاقد مع شركة لتوفير اتوبيسات حديثة لنقل الموظفين لتتحمل مسؤولية النقل وصيانة السيارات لان الوزارة لديها مشكلة في صيانة اتوبيسات نقل الموظفين.

ولفت الى انه سيتم عمل مصيف للموظفين في جمصة او مرسي مطروح، ونادى للعاملين بالادارة المحلية بشبرا الخيمة.

وبالنسبة لمشكلة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بديوان الوزارة قال إن المشتركين به كانوا 180 موظف في 2015 وقامت الوزارة بدعمه خلال العام الماضي بـ 5.5 مليون جنيه، لكن كان يجب أن يتم تنفيذ دراسة اكتوراية لكل جنيه بالصندوق، لكن كان هناك بعض اصحاب المصالح لعدم تدخل أحد في أعمال الصندوق، وانخفاض الاشتراكات، إلا أن عددهم يقارب من 500 حاليا، وتم وضع عدد من الشروط لتنظيمه، مشييرا إلى زيادة ميزانية الصندوق لتبلغ 7 ملايين جنيه.

وأكد أن رئيس مجلس إدارة الصندوق كان لديه انتماءات خاصة فطالب عقد جمعية عمومية للصندوق لتتخذ قرار بتوزيع اموال الصندوق على الافراد المشتركين به.

واشار الى ان الوزارة تدخلت وطالبت بعدم تصفية الصندوق


>زكى بدر: على أى مواطن أو مسئول يتحدث عن الفساد يقدم مستنداته للجهات المختصة
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مصر 365

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