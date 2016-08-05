المبعوث الأممى لدى ليبيا يلتقى وعضو الرئاسى الليبى المقاطع عمر الأسود

قال المبعوث الأممى إلى ليبيا، مارتن كوبلر ، إنه اتفق مع عضو المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى عمر الأسود، على أن الليبيين يريدون ليبيا موحدة من اجل الأمن والازدهار، كما تمنى على عضو المجلس الرئاسى المقاطع عمر الأسود العودة إلى المجلس.

وأضاف كوبلر، على حسابه "تويتر" فى تدوينه مقتضبة مساء اليوم، "اجتماع طويل ومثمر مع صديقى عمر الأسود، واتفقنا أن الليبيين يريدون ليبيا موحدة من اجل الأمن والازدهار، تمنيت عليه الانضمام إلى المجلس الرئاسى".

وسبق للأسود انتقاد أعمال المجلس الرئاسي، حيث قال: "إن عدم وجود شفافية فى اختيار الوزراء وعدم وضوح معايير الكفاءة ومخالفة القوانين هى الأسباب التى دفعتنى للانسحاب وعدم التوقيع على تشكيل حكومة الوفاق".