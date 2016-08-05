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بالصور..شكاوى الحاجزين فى "إسكان الخانكة": بندفع أقساط من سنتين ومستلمناش

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بالصور..شكاوى الحاجزين فى "إسكان الخانكة": بندفع أقساط من سنتين ومستلمناش بالصور..شكاوى الحاجزين فى "إسكان الخانكة": بندفع أقساط من سنتين ومستلمناش
"مش عاوزين غير أننا نستلم شققنا ونعيش فيها" بتلك الكلمات بدأ عدد من أهالى الخانكة الحاجزين فى مشروع إسكان محدودى الدخل يروون تفاصيل مأساتهم حول عدم تسلمهم لوحداتهم السكنية رغم تخصيصها لهم وسدادهم جميع المبالغ المستحقة عليهم.

وقال حسين أبو زيد أحد الحاجزين فى المشروع لـ"اليوم السابع" تقدمنا فى عام 2014 للحصول على حلم حياتنا وهى شقة ضمن شقق وزارة الإسكان لمحدودى الدخل، وحينما أعلنت الوزارة عن فوزنا بالقرعة اتصل بنا بنك الإسكان فرع بنها وقمنا بتسديد مبالغ المقدمات.

وأكد أبو زيد، أنه بالرغم من أننا من محدودى الدخل بعنا كل ما نملك من أجل سداد تلك المقدمات وتراكمت علينا الديون ولكن كنا بنصبر نفسنا اننا هنستريح لما نستلم شققنا، ولكن ما حدث أن التسليم تأخر حتى الآن، وأصبحنا ندفع إيجار شققنا الحالية وكذلك الأقساط للبنك.

وأضاف أحمد إبراهيم أحد الحاجزين بالمشروع: نعيش حاليا فى حالة سيئة جدا نتيجة الإهمال من المقاول والوزارة وسلكنا كل السبل دون جدوى ولم نجد أحد من المسئولين يطمنا أو يرفع هذا الظلم عنا والحال ده من أكتر من سنة.

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إحدى الوحدات ومظاهر الإهمال بداخلها

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الوحدات السكنية بالخانكة وبها تصدعات

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وحدة سكنية بالخانكة وبها رشح بالحوائط

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تصدعات بحوائط وحدات إسكان الخانكة

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تشطيب عشوائى للسيراميك بحمامات الوحدات

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الأهمال داخل شقق محدودى الدخل بالخانكة

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شكوى مقدمة من المواطنين لوزير الإسكان

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أسماء الحاجزين بوحدات محدودى الدخل بالخانكة

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