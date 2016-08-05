أفضل الطرق للتمتع بفوائد الشاى الأخضر

الشاى الأخضر من المشروبات الأكثر شيوعا فى الوقت الحالى التى يتناولها الكثيرون، وذلك بغرض إنقاص الوزن واحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، فى هذا السياق يقدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أفضل الطرق والأوقات المناسبة لشرب الشاى الأخضر للتمتع بفوائده الصحية، وتتضمن الآتى:

1.لا تشرب الشاى الأخضر على معدة فارغة، لأنه يحتوى على مادة الكافيين التى يمكن أن تخفف من عصارة المعدة وتؤثر على الطحال والمعدة.

2.الوقت المناسب لشرب الشاى الأخضر للحصول على أفضل نتائج، يكون بعد ساعة أو ساعتين من تناول وجبات الطعام.

3.لا تضف اللبن والسكر إلى الشاى الأخضر لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة والثيانين التى تعد جيدة للصحة.

4.شرب الشاى الأخضر بالعسل، لأن الكافيين فى الشاى الأخضر والفيتامينات مع العسل يحفز الخلايا العصبية وتساعد على حرق الدهون من الجسم، لأن العسل يساعد على تقليل السعرات الحرارية والشاى يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائى.

5.تجنب شرب الشاى الأخضر نهائيا بعد تناول الوجبات الطعام مباشرة، لأن الكافيين فى الشاى الأخضر يؤثر على عملية الهضم والتغذية ويمنع الجسم امتصاصه.

موضوعات متعلقة ..

4 فوائد لشرب الشاى الأخضر قبل النوم.. تعرف عليها

>