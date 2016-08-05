أستاذ عظام: لا بد من توعية المجتمع بالتعامل الصحيح مع حالات الكسور

وجه الدكتور "الظاهر حسن الظاهر" أستاذ جراحة العظام طب عين شمس أثناء دورة جراحات كسور الطرف السفلى الخاصة بجمعية دراسة تثبيت الكسور "AO Trauma" نداءه بأهمية توعية المجتمع فى التعامل الصحيح مع حالات الكسور التى تحدث فى الشوارع.

وأضاف الدكتور "الظاهر" لـ"اليوم السابع" : " التوعية المجتمعية بخطوات التعامل مع الكسور من الأمور الهامة التى نحاول القيام بها، لمساعدة الطبيب على إعادة العظام إلى وضعها الطبيعى دون ترك أثر، ولكن هناك بعض الأفعال الخاطئة التى يقوم بها المواطنون عند التعامل مع المصاب فى الحوادث أو الوقوع على الأرض وهو ما قد يكلف المريض الكثير من المضاعفات المرضية لأن فى هذه الحالة لا نعرف مكان الكسر ومدى قوته والخطأ فى حمل أو تحريك مكان الكسر".

وتابع :" اللجوء للإسعاف أهم خطوة يقوم بها الأقرب لمكان الحادث لأنهم مدربون على طرق التعامل الصحيحة مع الكسور، وهو ما يجنب المريض المضاعفات التى قد تحدث".

واستكمل قائلا : " دائما ننظم داخل الجامعة دورات فى أساسيات تثبيت الكسور، ولكن لأول مرة يكون التطبيق عمليا على عينات تشريحية من جسم بعض المتبرعين من الخارج لتعليم الأطباء عليها ثم تطبيق ذلك على المرضى فى حال تواجدهم فى المستشفيات، ويشارك معنا اليوم 48 طبيبا".

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