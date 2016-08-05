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أستراليا تعلق التمويل لمنظمة "وورلد فيجن" بسبب اتهامات بتمويل حماس

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أستراليا تعلق التمويل لمنظمة "وورلد فيجن" بسبب اتهامات بتمويل حماس أستراليا تعلق التمويل لمنظمة "وورلد فيجن" بسبب اتهامات بتمويل حماس
أعلنت استراليا، اليوم الجمعة، تعليق التمويل لعمليات منظمة "وورلد فيجن" للاغاثة فى المناطق الفلسطينية، بعد اتهامات بأن ممثلها فى غزة حوٌل ملايين الدولارات إلى حركة حماس.

وفى الخامس عشر من يونيو ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلى القبض على محمد الحلبى مدير عمليات وورلد فيجن فى غزة اثناء عبوره الحدود الى القطاع الخاضع فعليا لحكم حماس التى تعتبرها اسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال مسؤول أمنى اسرائيلى بارز يوم الخميس إن الحلبى -الذى يدير عمليات وورلد فيجن فى غزة منذ عام 2010- كان قيد المراقبة وإعترف بتحويل حوالى 7.2 مليون دولار سنويا إلى حماس.

وقالت وورلد فيجن إنها تشعر بالصدمة لهذه المزاعم وقال متحدث باسم حماس إن الحركة ليس لها صلة بالحلبي.

ووصفت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية الاتهامات بأنها تبعث على "قلق بالغ" وقالت فى بيان إنها "تسعى بشكل عاجل الى الحصول على المزيد من المعلومات من وورلد فيجن والسلطات الاسرائيلية."

واضافت قائلة فى بيان "نعلن تعليق تقديم المزيد من التمويل لبرامج وورلد فيجن فى المناطق الفلسطينية لحين اكتمال التحقيق."

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مصر 365