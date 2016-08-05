خبر في الجول - رسميا أجاي أهلاوي

انتهى كل شيء ووصل إلى النادي الأهلي كل العقود التابعة لصفقة النيجيري جونيور أجاي ليصبح اللاعب رسميا الصفقة الخامسة للفريق خلال سوق الانتقالات. وذلك بعد وصول العقود الموقعة من نادي ثيرتي سيكس ليون.

أجاي كان هدفا للأهلي وسعى النادي لحسم الصفقة في أسرع وقت قبل نهاية موعد القيد الإفريقي يوم الجمعة وهو ما حدث بالفعل.

FilGoal.com كشف في وقت سابق توقيع نادي الصفاقسي على عقود انضمام أجاي إلى الأهلي، كذلك توقيع اللاعب نفسه. إلى جانب وصول العقود الموقعة من النادي التونسي إلى الأهلي. (طالع التفاصيل)

وكان يتبقى خطوة واحدة فقط وهي وصول العقود الموقعة من نادي ثيرتي سيكس ليون. وهو ما وصل بالفعل إلى الأهلي.

نادي أجاي السابق في نيجيريا ثيرتي سيكس ليون يمتلك 30% من حقوق اللاعب لذا توجب على الأهلي الحصول على توقيع رئيس النادي النيجيري على العقود. وبالفعل وقع رئيس النادي وأرسل النادي النيجيري العقود إلى الأهلي.

وأصبح أجاي رسميا في صفوف الأهلي بعد وصول كافة العقود إلى النادي وسيتم قيد اللاعب محليا وإفريقيا في الساعات المبكرة من يوم الجمعة.

عقد أجاي مع الأهلي

ويعد أجاي هو الصفقة الخامسة للأهلي خلال سوق الانتقالات بعد ضم مروان محسن وعلي معلول ومحمد الشناوي وميدو جابر.

ويأتي عقد أجاي مع الأهلي لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون و500 ألف دولار.

وسيحصل أجاي على 2 مليون و550 ألف دولار بواقع 600 ألف دولار في الموسم الأول ومثلهم في الثاني.

ويرتفع ذلك الرقم إلى 650 ألف دولار في الموسم الثالث له مع الأهلي، ثم إلى 700 ألف في الموسم الرابع.

وسوف يحصل ناديه القدم 36 ليونز على 30% من الصفاقسي بسبب إعادة بيع اللاعب للأهلي، وذلك بعد انضمامه للفريق التونسي العام الماضي.

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