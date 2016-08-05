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لجنة حكومية تضبط ألفين و660 طن لحوم وأسماك ماكريل مجهولة المصدر

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لجنة حكومية تضبط ألفين و660 طن لحوم وأسماك ماكريل مجهولة المصدر لجنة حكومية تضبط ألفين و660 طن لحوم وأسماك ماكريل مجهولة المصدر
كثفت الجهات الرقابية، ممثلة فى لجنة حكومية، من الحملات على الأسواق لكشف السلع الغذائية الفاسدة التى تضر بصحة المواطنين، وتشكلت اللجنة من الإدارة العامة لمباحث ، ومفتشى وزارة الصحة، وممثلين من الطب البيطرى.

وتمكنت اللجنة من ضبط ألفين و660 طن لحوم مجمدة وأسماك "ماكريل" مجهولة المصدر.

ووفقا لبيانات الحملة، تم كشف الكميات داخل عبوات مدون عليها استيراد دولة الهند إلا أنها خالية من أى مستندات تثبت مشروعية دخولها إلى البلاد، بهدف إدخال الغش على المستهلكين وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.


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مصر 365

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