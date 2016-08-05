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دفاع "مذبحة كرداسة": سأطلب بتفريغ مكالمات المتهمين لإثبات عدم تواجدهما بالأحداث

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دفاع "مذبحة كرداسة": سأطلب بتفريغ مكالمات المتهمين لإثبات عدم تواجدهما بالأحداث دفاع "مذبحة كرداسة": سأطلب بتفريغ مكالمات المتهمين لإثبات عدم تواجدهما بالأحداث
قال محمد محمود دفاع بعض المتهمين بقضية مذبحة كرداسة، والتى يحاكم فيها 155 متهما، أمام محكمة الجنايات لاتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، انه سيطالب من المحكمة خلال الجلسات القادمة ضم التسجيلات الصوتية الخاصة بالمكالمات الواردة والصادرة للمتهمين 21، 42 يوم الواقعة.

وأضاف الدفاع في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيطالب من المحكمة عرض التسجيلات الصوتية علي لجنة متخصصة من الإذاعة لمطابقتها ببصمة أصوات المتهمين لإثبات عدم تواجدهما بمسرح الجريمة، منوها ان المتهمين كانا في عملهما بمدينة نصر من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء يوم الأحداث.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين.


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