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أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون عدم مطابقة طريق "برميكم – صافور" للمواصفات

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أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون عدم مطابقة طريق "برميكم – صافور" للمواصفات أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون عدم مطابقة طريق "برميكم – صافور" للمواصفات
أعرب أهالى مركز ديرب نجم بالشرقية، عن استيائهم من عدم مطابقة المواصفات لرصف الطريق الرئيسى للمركز "برمكيم – صافور" والرابط بين قرى المركز وصولا إلى مركز السنبلاوين بالدقهلية بطول 13 كيلو، بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وقال على جودة كشك من الأهالى، إن رصف الطريق كان مطلبا شعبيا منذ سنوات طويلة، وعشرات الشباب سالت دماؤهم على هذا الطريق بسبب الحوادث اليومية المتكررة عليه، إلا أننا لاحظنا أن أعمال رصف المرحلة الأولى التى تمت بطول 4 كيلو من أصل 13 كيلو طول الطريق، كانت الطبقة الأسفلتية ضعيفة جدا وعلى التراب، الأمر الذى سينتج عنه تكسير الطريق فى أقل من عام، حيث إنه عليه ضغط مرورى، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بشكاوى لمحافظ الشرقية فى هذا الشأن.

ومن جانبه قال وجيه صدقى رئيس مدينة ديرب نجم، لـ"اليوم السابع"، إنه قام بمرافقة مهندس هيئة الطرق والكبارى، وقاموا بتفقد أعمال الرصف بالطريق، مؤكدا أنها مطابقة للمواصفات، مضيفا أنه سيتم إضافة طبقة ثانية للطبقة الأولى التى تم رصفها، لافتا أن السمك المطلوب وقدرة 11 سم لا يتم إضافته مرة واحدة بل على طبقتين.

1أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون عدم مطابقة طريق برميكم – صافور للمواصفات (1)
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رصف طريق "صافور - برمكيم " ديرب نجم

1أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون عدم مطابقة طريق برميكم – صافور للمواصفات (2)
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أهالى ديرب نجم شكون من عدم مطابقة مواصفات الرصف

1أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون عدم مطابقة طريق برميكم – صافور للمواصفات (3)
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أهالى ديرب نجم رصف طريق صافور مطالب شعبى

1أهالى ديرب نجم بالشرقية يشكون عدم مطابقة طريق برميكم – صافور للمواصفات (4)
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رصف طريق الرابط بين ديرب نجم و السنيلاوين


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