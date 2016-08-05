5 أطعمة تصيبك بالسالمونيلا أبرزها البيض واللحوم النيئة

"السالمونيلا"، من الأمراض التى تنقل عن طريق الطعام النيئ وغيرها من الأطعمة التى تنتقل إليها العدوى البكتيرية، مما ينتج عنها ظهور بعض الأعراض .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن تسمم السالمونيلا يحدث نتيجة تناول الطعام الملوث أو العدوى البكتيرية، على الرغم من أنه يرتبط كثيرا بالدجاج وغيرها من الأطعمة الأخرى، كما أن هذه البكتيريا يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بمرض خطير وتؤثر على الشخص لمدة أسبوع تقريبا إذا لم يتم اتخاذ أى علاج، وتظهر بعض الأعراض الأولية للمرض على شكل تقلصات فى المعدة وحمى وإسهال.

وفى هذا السياق يقدم التقرير بعض الأطعمة التى تساعد على نقل عدوى بكتيريا السالمونيلا، وتتضمن الآتى:

>1.اللحوم النيئة:فقد يفضل البعض تناول اللحوم نيئة، مما ينتج عنها الإصابة بالسالمونيلا، وأيضا فى حال طهيها وعدم غسلها بطريقة جيدة تؤدى إلى الإصابة بالمرض .

2. الخضروات المقطعة: فمن الأفضل تجنب شراء الفاكهة والخضروات المقطعة، لأنها يمكن أن تحتوى على البكتيريا .

3. البيض النيئ:يمكن أن يكون خطيرا ويحتوى على البكتيريا، ولتجنب المخاطر المحتملة عن تناول البيض النيئ، من الأفضل غلى البيض وتناوله مسلوقا.

4.زبده الفول السودانى:من الأفضل تجنبها خاصة إذا كنت قلقا حول الإصابة بالتسمم الغذائى، لأن هذا واحد من الأطعمة التى تعد أرضا خصبة للسالمونيلا.

5. الأطعمة غير المطبوخة جيدا:لأن الطبخ يقتل معظم البكتيريا، وفى حال عدم الطهى بشكل جيد يزداد خطر الإصابة بالسالمونيلا.

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