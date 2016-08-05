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أوباما: لست واثقا برغبة بوتين فى التعاون مع أمريكا بشأن حل أزمة سوريا

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أوباما: لست واثقا برغبة بوتين فى التعاون مع أمريكا بشأن حل أزمة سوريا أوباما: لست واثقا برغبة بوتين فى التعاون مع أمريكا بشأن حل أزمة سوريا
أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أمس الخميس انه "غير واثق" بأن نظيره الروسى فلاديمير بوتين يريد التعاون مع الولايات المتحدة من أجل حل النزاع الدائر فى سوريا.

وقال اوباما خلال مؤتمر صحافى فى البنتاجون "انا لست متأكدا من ان بامكاننا الوثوق بالروس وبفلاديمير بوتين ولهذا السبب علينا ان نجرى تقييما بشأن ما اذا كنا سنتمكن من الوصول الى وقف فعلى للاعمال العدائية ام لا (...) ربما تكون روسيا غير قادرة على الوصول الى ذلك، اما لانها لا تريد ذلك واما لانها لا تمتلك نفوذا كافيا على الاسد. وهذا ما سنقوم بتقييمه".

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مصر 365