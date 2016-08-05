أخبار ليبيا..تحالف القوى الوطنية الليبى يدين استهداف تجمعا للجيش غرب بنغازى

دعا تحالف القوى الوطنية الليبى، المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، إلى تصنيف ما يعرف "بمجلس شورى ثوار بنغازى" كمجموعات إرهابية.

وأدان التحالف - فى بيان مساء أمس الخميس - بأشد العبارات العملية الإرهابية التى استهدفت تجمعًا للجيش بمنطقة القوارشة غرب بنغازى، يوم الثلاثاء الماضى، والتى تبناها ما يعرف بشورى ثوار بنغازي، وراح ضحيته عدد من الجنود ما بين قتيل وجريح.

واستنكر تحالف القوى الوطنية الهجوم الذى وصفه بالعمل الإرهابى البشع، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعتبر دليلاً واضحًا على عقيدة وانتماء هذه المجموعات، والتى تتخذ العمليات الانتحارية سبيلاً للمواجهة مع قوات الجيش.

وأضاف: "إن تحالف القوى الوطنية يدعو المجلس الرئاسى والبعثة الأممية فى ليبيا إلى تصنيف هذه المجموعات كمجموعات إرهابية، لا تؤمن بفكرة الدولة الوطنية والتعايش السلمى داخل المجتمع أسوة بتنظيم داعش وأنصار الشريعة والقاعدة".

ونبه تحالف القوى الوطنية إلى أن هذه المجموعات "نصوا على ذلك صراحةً فى بيانهم الشهير رقم (19) الصادر فى بنغازى بتاريخ 17 أغسطس 2014"، وأبدى استغرابه من "تبرير البعض لمثل هذه العمليات الإجرامية"، معتبرًا أن ذلك "انحياز لقوى الظلام والإرهاب."