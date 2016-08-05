توقيف 3 أجانب وليبى جنوب مصراتة الليبية يشتبه فى انتمائهم لـ"داعش"

ألقت السلطات الأمنية بمدينة مصراتة الليبية، القبض على ثلاثة أشخاص أجانب وليبى يرتدون ملابس نسائية قرب بوابة دوفان جنوب مدينة مصراتة، يشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم "داعش ".

وأكد مصدر أمنى بغرفة العمليات الأمنية المشتركة الموقتة بمدينة مصراتة الليبية،- فى تصريح مساء أمس إلى «بوابة الوسط» - القبض على ثلاثة أشخاص أجانب وليبى يرتدون ملابس نسائية قرب بوابة دوفان جنوب مدينة مصراتة.

وقال المصدر،إن أفرادًا تابعين لدوريات الحماية بمنطقة مصراتة ألقوا القبض على أربعة أشخاص يرتدون ملابس نسائية (خمار) كانوا يستقلون سيارة، أثناء مرورهم قرب بوابة دوفان جنوب مصراتة.

وأوضح أن الأربعة المقبوض عليهم هم تونسى وأفريقيان وشخص رابع ليبى كان يقود السيارة التى كانوا يستقلونها، مؤكدًا أن هؤلاء يشتبه فى انتمائهم لتنظيم «داعش» لأنهم «كانوا يرتدون خمارًا نسائيًا ووجود إصابات وأمكان شظايا فى أجزاء من أجسامهم».

وأشار المصدر الأمنى إلى أن الأشخاص الأربعة والسيارة جرى نقلهم للتوقيف والتحقيق معهم من قبل الجهات المختصة لمعرفة قضاياهم ومسار سفرهم وإقامتهم.