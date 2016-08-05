الجبير: السعودية تعتزم تعزيز علاقاتها مع السنغال

أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، خلال زيارة إلى دكار أمس الخميس عزم المملكة على تعزيز علاقاتها مع السنغال، كما أفادت وكالة أنباء السنغال الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الرئاسة السنغالية أن الجبير الذى وصل الى دكار الاربعاء التقى الرئيس ماكى سال الخميس واكد له رغبة المملكة فى تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولم يأت اى مصدر فى السنغال على ذكر هدف هذه الزيارة التى تأتى فى الوقت الذى كثفت فيه دكار جهودها الدبلوماسية لانقاذ مواطنتها الشابة ماجيغين ديوب (22 عاما) المسجونة فى المملكة بتهمة قتل مخدومتها السعودية والتى تواجه خطر الاعدام بقطع الرأس.

من جهتها نقلت وكالة الانباء السعودية عن الجبير تأكيده على "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين"، واشادته "بتطابق المواقف، على مدى عقود، بين البلدين وذلك فى مختلف المحافل الدولية".