والدة الطفل أنس: "ابنى كان نفسه يشرب عصير مانجة قبل وفاته"

ببكاء شديد قالت هناء ثروت، 32 سنة، والدة الطفل أنس الذى وجد مقتولاً بعد 3 أيام من خطفه فى أبو كبير بالشرقية، وقالت لـ"اليوم السابع": "إبنى مكنش طفل عادى كان ذكيا ومؤدبا وكان منظما جدا، وكان دايمًا يطلب منى أنواع الفاكهة المذكورة فى القرآن الكريم، ويقولى يا ماما أنا عايز أكل بلح ورمان، ويوم الحادث كان نفسه فى عصير مانجة قولت له روح درس القرآن ولما ترجع أعمل لك العصير، ولكنه مات قبل ما يشرب المانجة، وانهمر فى البكاء مرة ثانية، وتحتضن ملابسه، خاصة أنه ابنها الوحيد".

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بالعثور على جثة الطفل "أنس أحمد محمد حسين" 8 سنوات مقتولا، بعد 3 أيام من خطفه مقابل فدية مالية من أسرته 2 مليون جنيه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام بأبو كبير.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى قاده العميد عمرو عبد الرءوف رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، ومعه كل من النقيبين إسلام عواد وأحمد نشأت معاونى مباحث أبوكبير، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، وتبين أن المتهم يدعى "يحيى إ م إ " 42 سنة سائق التوك توك جار الطفل وخطفه مقابل طلب فدية مالية من أسرته لأن الطفل هو الولد الوحيد لأسرته على بنتين، وفور خطف الطفل تعرف على المتهم فتخلص منه فى الحال، وتم ضبطه للعرض على النيابة العامة، للتحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

وأوضح مصدر، فى تصريح صحفى خاص لـ"اليوم السابع"، أن المتهم خطف الطفل أثناء ذهابه إلى درس القرآن الكريم، وأن الطفل تمسك بالمصحف الذى كان معه، فقام المتهم بدفن الطفل حيًا ودفن المصحف معه، واتصل بأسرته يطلب فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه.

العثور على طفل أبو كبير المختطف منذ 3 أيام مقتولا