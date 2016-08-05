ضبط 3 عاطلين هاربين من المراقبة فى قضايا سرقة بالإكراه بالغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بطنطا فى محافظة الغربية، أمس الخميس، من ضبط 3 عاطلين هاربين من المراقبة فى 3 قضايا سرقة بالإكراه.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث قسمى أول وثان ومركز طنطا من ضبط المتهمين "إسلام م ب ع"، 22 سنة، عاطل مقيم القرشى ثان طنطا هارب من المراقبة فى القضية 15789 لسنة 2012 "سرقة بالإكراه" ومحرر عن هروبه المحضر 18585 لسنة 2016جنح ثان طنطا، و"رضا ع ب"، 45سنة، عاطل مقيم كفر عصام مركز طنطا، هارب من المراقبة فى القضية 24067 لسنة 2004 جنايات مركز كفر الزيات "سرقة بالإكراه"، والمحرر عن هروبه المحضر 24352 لسنة 2014 جنح مركز طنطا .

وضبط المتهم "أشرف.إ.ا.أ"، 35 سنة، عاطل مقيم مساكن سليمان أول طنطا، هارب من المراقبة فى القضية 22474 لسنة 2014 جنايات أبو حمص – البحيرة "سرقة بالإكراه"، ومحرر عن هروبه المحضر 19822 لسنة 2014 جنح أول طنطا، تم عرض المتهمين على النيابة التى تولت التحقيق.

زتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية امن الغربية من ضبط المتهمين "شحاتة إ ش"، محكوم عليه فى القضية رقم 4570/1397/2015 جنايات ثالث المحلة "مخدرات" بالسجن المؤبد فى جلسة 6/4/2016، والمتهم "السيد على رشاد محمد" محكوم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 15590 لسنة 2009 جنايات مصر القديمة "مخدرات" بجلسة 4/1/2011، وأخطرت النيابة العامة التى قررت إيداعهما بأحد السجون العمومية لتنفيذ مدة العقوبة.

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