بالصور.. كريس جينير تتعرض لحادث سير مروع

تعرضت نجمة المجتمع الأمريكية كريس جينير Kris Jenner لحادث سير مروع بالقرب من منزلها في Calabasas بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وفور وقوع الحادث، هرعت عائلة جينير (60 عاماً) إلى المكان مع سيارات الإطفاء و الإسعاف ووحدات التدخل السريع للتأكد من أنها بخير، ووفقاً لموقع TMZ، فقد أصيبت بكسر بالرسغ وتلقت العلاج المبدئي من وحدة الإسعافات الأولية قبل نقلها الى المستشفى لإكمال علاجها.

ونشرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية صوراً من مكان الحادث، تظهر سيارة كريس المتضررة، والى جانبها أفراد عائلتها كيلي جينير Kylie Jenner وكلوي كردشيان Khloe Kardashian وكانيي ويست Kanye West، وبدا عليهم القلق و التوتر، حيث رفضت وحدة الاسعاف إخراجها من سيارتها في البداية خوفاً على صحتها.

وذكرت الصحيفة نفسها ان كريس جينير كانت تقود سيارة الـ Rolls-Royce التي استلمتها منذ حوالى الاسبوع، حين اصطدمت بسيارة أخرى.

وتولّت كيلي جينير مهمة طمأنة الجمهور عن صحة والدتها، حيث نشرت تغريدة تؤكد فيها ان كريس بخير ووضعها الصحي جيد.

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