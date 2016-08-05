جيمي فالون يقدم الـ Golden Globe 2017 ويتوعد ترامب

بعد اختياره ليقدم حفل توزيع جوائز غولدن غلوب Golden Globe 2017 ، لمح النجم الكوميدي الأمريكي جيمي فالون Jimmy Fallon لمعجبيه انه خلال الحفل سيسخر من مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump.

وقال فالون البالغ من العمر 41 عاماً، على تويتر إنه متحمس لتقديم الحدث وهو واحد من أهم المحطات في موسم حفلات الجوائز الطويل في هوليوود.

وكتب مازحاً: "أتطلع لأن أمضي بعض الوقت مع رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية قبل أن يقوم دونالد ترامب بترحيلهم جميعاً"، في إشارة إلى تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة بشن حملة ضد الهجرة إذا انتخب في نوفمبر.

وقالت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تنظم الحفل في بيان لها إن حفل 2017 سيقام يوم 8 من يناير في بيفرلي هيلز وسيبث على الهواء مباشرة على قناة NBC.

وقال Robert Greenblatt رئيس شبكة NBC إن فالون اختيار مناسب لتقديم الحفل، مضيفاً: "هذا هو أكثر حفل جوائز عفوي ومرح يذاع على التلفزيون وجيمي لعوب وأسلوبه الكوميدي المجرد يجعله المقدم المثالي لرفع روح المرح والحركة".

يشار الى ان فالون سيقدم مراسم توزيع جوائز Golden Globe للأعمال السينمائية والتلفزيونية للمرة الأولى.

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