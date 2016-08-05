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بحيرة البردويل تحصل على رخصة التصدير لأسواق أوروبا

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بحيرة البردويل تحصل على رخصة التصدير لأسواق أوروبا بحيرة البردويل تحصل على رخصة التصدير لأسواق أوروبا
أعلن اللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، أن بحيرة البردويل حصلت فى منتصف الشهر الماضى على رخصة التصدير إلى أسواق أوروبا والأسواق العربية، جاء ذلك خلال لقاء عقد على شاطئ البحيرة للصيادين بالبحيرة مع المهندس إبراهيم محلب واللواء أحمد جمال الدين مستشارى رئيس الجمهورية خلال زيارتهما للمحافظة.

وأكد بدين، أن البحيرة تشهد عمليات تطوير مستمرة لزيادة إنتاج الأسماك والقشريات.

وقال، إنه خلال عام سيتم الانتهاء من إنشاء بوغاز جديد بمنطقة رمانة لمواجهة فترات المنع وتوفير عمل للصائدين خلال تلك الفترة التى تستمر لمدة 4 أشهر كل عام.

وطمأن الصيادين أنه لن يسمح بإقامة مزارع سمكية على شاطئ البحيرة، وأن تطوير البحيرة متواصل ولن يتوقف.

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