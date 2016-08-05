محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل زيارة محلب لأسر النازحين من الشيخ زويد

كشف اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، عن جانب من تفاصيل زيارة المهندس إبراهيم محلب واللواء أحمد جمال الدين مستشارى رئيس الجمهورية لمنازل أسر انتقلت من مناطق جنوب الشيخ زويد لمناطق بئر العبد، هربًا من الأحداث التى تشهدها تلك المناطق.

وقال حرحور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المهندس إبراهيم محلب واللواء أحمد جمال الدين حرصا فى إطار جولتهم فى المحافظة والتى جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية للاستماع للأهالى، على زيارة أسر المنقولين من أهلنا سكان جنوب الشيخ زويد، وزارا تجمعين سكنيين فى بئر العبد، والتقيا الشباب والمشايخ واستمعا لمطالبهم فى توفير شبكات مياه وكهرباء وصرف تعويضات.

وأثناء تواجدهما تم التواصل مع الوزراء لتوفير كافة المطلوب من مرافق لتجمعات المنقولين من الشيخ زويد فى المناطق التى يقيمون بها، فضلاً عن توفير ملاعب رياضية بهذه التجمعات وصرف التعويضات .

وأكد محافظ شمال سيناء، ان تجمعات أسر المنقولين من الشيخ زويد ورفح، جارى العمل لتحويلها من عشش لمبانى وحدات سكنية لتكون نواة لمجمعات سكنية تستفيد منها الأسر بتوفير مساكن لها لحين استقرار الأوضاع فى مناطقهم بالشيخ زويد، وعودتهم لقراهم التى غادروها.

من جانبه قال النائب إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب، إن زيارة محلب وجمال الدين لتجمعات النازحين مثمرة وأسفرت عن توفير اعتمادات مالية لصرف تعويض لكل أسرة ألف جنيه، فضلاً عن إنشاء ملعب رياضى بكل تجمع سكنى للنازحين، والعمل على سرعة توصيل خطوط الكهرباء لكل تجمع، وكذلك ربط التجمعات بخطوط المياه.

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