محمد بن ناصر يبحث ووزير المياه والزراعة تطوير الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس، بوزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بوزير البيئة والمياه والزراعة وأعضاء الوفد المرافق له، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم.

ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله-، من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة الأضرار التي سببتها السيول في المنطقة، وجاهزية سدي وادي بيش وجازان، وسبل تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء المنطقة والمقيمين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وعدد من المشروعات المنفذة والمعتمدة والمشروعات المستقبلية للوزارة والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها.

حضر الاجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة د. فيصل بن سلطان السبيعي، ووكيل الوزارة لشؤون مديرية المياه م. أحمد بن عبدالرحمن الثنيان، ومدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة جازان م. غانم بن حامد الجذعاني، ومدير المياه بالمنطقة م. حسين قميري.

.. ويرأس سموه اجتماعاً بحضور قيادات الوزارة