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٨٥٠ ألف حاج يستقبلهم مطار «المؤسس».. وحجاج بنغلاديش أول القادمين

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استقبل أمس مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، والقادمة من مطار دكا ببنغلاديش على الرحلة رقم 1011 تحمل 401 حاج، والتي تأتي إيذاناً بتدشين موسم حج هذا العام.

وكان في استقبال الحجاج أثناء وصولهم مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي م. عبدالله الريمي، والسفير البنغلاديشي غلام موسى، والقنصل البنغلاديشي في المملكة شهيد الكريم، ومدير التشغيل وخدمات الإطفاء عبدالمحسن الشيخ، ومدير مجمع صالات الحج والعمرة خالد الحربي، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية العاملة في المطار.

ويشهد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بدءًا من اليوم تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، وقد اتخذت كافة القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في مجمع صالات الحج والعمرة الاستعدادات اللازمة، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من كافة أقطار العالم، وإنهاء إجراءاتهم وتسخير كافة الإمكانات لإنهاء وصولهم عبر المجمّع، ومن ثم إلى الأراضي المقدسة بيسر وسهولة.

من جهته أكد م. الريمي أن المطار جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن؛ حيث يتوقع وصول أكثر من ٨٥٠ ألف حاج عبر مطار المؤسس، وسيتم تجهيز كل ما يحقق راحتهم، من خلال تضافر جهود أكثر من ٢٧ جهة حكومية وخاصة، تحولت إلى خلية نحل تعمل على مدار الساعة.

وقال مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي إن ذلك الاهتمام والجهد المتواصل يأتي تنفيذا لتوجيهات الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة المستمرة من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف، وإشراف مباشر من مساعد الرئيس للمطارات م. طارق العبدالجبار، والذين لا يألون جهداً في سبيل توفير كل ما يحقق راحة الحجيج منذ وصولهم المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

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وصول عدد من الحجاج

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الحجاج لحظة وصولهم

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