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المركز السعودي للتعليم والتدريب يخرج 120 طالباً سورياً بمخيم الزعتري

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احتفل المركز السعودي للتعليم والتدريب في مخيم الزعتري بتخريج 120 طالباً وطالبة من الأشقاء السوريين في المخيم، وتسلم خلال الحفل الطلبة المتفوقون شهادات بإتمام الدورات التعليمية والتدريبية المقامة ضمن برنامج "شقيقي مستقبلك بيدك".

وتم تكريم الطلبة الأوائل الذين أنهوا الساعات المعتمدة في أقسام تعليم أساسيات الخياطة والتعامل مع آلات الخياطة الصناعية وتصميم الملابس للفئات العمرية كافة من كلا الجنسين والأعمال اليدوية كالتطريز وصناعة الإكسسوارات والحلي والرسم وإعادة التدوير إضافة إلى الشقيقات السوريات المتدربات في المطبخ السعودي على تعلم أساسيات حفظ الأطعمة وطهيها بالشكل الأمثل.

كما احتفى المركز بالطلاب الخريجين من برنامج "شقيقي بالعلم نعمرها" وتم تكريمهم بعد تجاوزهم للامتحانات التحريرية في العلوم الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والتثقيف الصحي إضافة إلى الخريجات من برنامج مكافحة الأمية في المخيم ضمن برنامج الحملة "اقرأ".

وأعرب المدير الإقليمي للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر بن عبدالرحمن السمحان عن الفخر والاعتزاز بالعزيمة والإصرار الذي أبداه الطلاب السوريون الذين أنهوا المتطلبات التعليمية والتدريبية لهذه الدورات، مؤكداً في ذات الوقت استمرار الحملة الوطنية السعودية في تقديم رسالتها الإنسانية للشقيق السوري لتوفير الحياة الكريمة له وذلك إنفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله العلي القدير أن يجزي المتبرعين من الشعب السعودي عظيم الأجر الثواب.

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