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الحياة الريفية تحمى الأطفال من الربو بإعادة برمجة الخلايا المناعية

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الحياة الريفية تحمى الأطفال من الربو بإعادة برمجة الخلايا المناعية الحياة الريفية تحمى الأطفال من الربو بإعادة برمجة الخلايا المناعية
كشف فريق من العلماء الأمريكيين عن نتائج جديدة ومثيرة للأشخاص الذين يعيشون فى الريف، إذ أوضحوا أن الحياة فى المزارع تحمى الأطفال من الربو عن طريق إعادة برمجة الخلايا المناعية.

وقال الباحثون عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الميكروبات الموجودة فى حيوانات المزرعة تعمل على إعادة برمجة الخلايا المناعية للأطفال وتحميهم من الأمراض.

ولكن أكد الباحثون أن الحماية من الأمراض تحدث فقط إذا كان الناس يستخدمون المزارع بالطرق التقليدية، مثل الذين يرفضون استخدام أى من مظاهر الحياة الحديثة، مثل الكهرباء أو السيارات.

وقالت البروفيسور كارول أوبر، من جامعة شيكاغو، إن الأشخاص الذين يعيشون فى الأماكن الريفية لا يحتاجون إلى التطعيمات ضد الأمراض فى مرحلة الطفولة والنساء يرضعن أولادهن طبيعيًا، ويشربون الحليب الخام الغنى بالأوميجا 3 والفيتامينات التى يحتاجها الجسم.

ونشرت الدراسة مؤخراً فى دورية "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين".


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