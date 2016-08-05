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سعد سمير: أتمنى العودة للمنتخب

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سعد سمير: أتمنى العودة للمنتخب سعد سمير: أتمنى العودة للمنتخب

يتطلع سعد الدين سمير مدافع الأهلي لاستغلال تألقه في المباريات الأخيرة، بالعودة مجددًا إلى صفوف منتخب .

وقال سعد سمير:"أتدرب بجدية، وربنا كافئني، أنا لاعب بالمنتخب منذ فترة، وتواجدت بالقوام، واتمنى الانضمام مجددًا، فهو شرف كبير لأي لاعب".

وساهم مدافع الأهلي في التأهل لنهائي الكأس، حيث سجل هدف الفوز في مباراتي سموحة وإنبي بدور الثمانية وقبل النهائي من البطولة.

وأضاف عبر قناة الحياة 2"أشكر زملائي على مساندتهم لي في الملعب، لاعبو الأهلي يضربون المثل دائمًا في الرجولة على مدار التاريخ".

ثم انتقل مدافع الأهلي للحديث عن زميله السابق رمضان صبحي بعد خوض أول مران مع ستوك سيتي الإنجليزي، قائلاً: "رمضان شكله حلو في الفيديو، فهو نجم كبير رغم صغر سنه، وأتمنى له التوفيق ويكون سفير لنا، ويشرفنا".

واختتم سعد سمير"مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر مواجهة بين فريقين كبار، وتكون قمة تليق بالناديين".

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